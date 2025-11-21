11月20日に行われた中国外交部の定例記者会見で、毛宁報道官は記者の「報道官は以前、李強総理がG20サミット期間中に日本の指導者と会談する予定はないと述べたが、日本側は中国側との対話・接触に前向きだと繰り返し表明している。中日両国の指導者がG20期間中に接触する可能性はあるのか」との質問に、「李強総理と日本側指導者の会談予定はない。日本側に自重を求める」と述べました。（提供/CRI）