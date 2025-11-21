下げ幅が一時1200円を超えた日経平均株価を示すモニター＝21日午前、東京・東新橋21日午前の東京株式市場は、日経平均株価が大幅反落した。前日終値からの下げ幅は一時1200円を超え、節目の4万9000円を割り込んだ。米国の雇用が冷え込んでいるとの観測から、前日の米国株が下落した流れを引き継いだ。半導体関連銘柄を中心に利益確定売りが優勢となった。午前終値は前日終値比1170円14銭安の4万8653円80銭。TOPIXは9.93ポイン