片山財務相は２１日の閣議後記者会見で、急速に円安が進む為替市場について、「足元の動きは非常に一方的で、急激だと憂慮している」との認識を示した。そのうえで「投機的な動向も含め、過度な変動や無秩序な動きは、日米財務相共同声明を踏まえ、必要に応じて適切な対応をとる」と述べた。為替介入は選択肢として「当然、考えられる」とも答えた。積極財政を掲げる高市首相が自民党総裁に就任後、財政悪化懸念から円はドルに