気象台は、午前9時35分に、なだれ注意報を上川町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・上川町に発表（雪崩注意報） 21日09:35時点留萌地方では、強風や高波に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。上川、留萌地方では、落雷や電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■上川町□なだれ注意報【発表】22日にかけて注意