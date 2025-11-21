JR九州と任天堂の「スーパーマリオ」シリーズがタイアップ。2025年11月29日(土)〜2026年6月30日(火)まで、「スーパーマリオ×JR九州 〜Let’s GO KYUSHU！〜」キャンペーンを実施します。先日お伝えした「スーパーマリオ トレイン」の運行だけでなく、九州各地の駅前での体験イベントや大規模なデジタルスタンプラリー、限定グッズの販売など、九州全土を冒険の舞台に変える多数の企画が用意されています。今回は、列車以外の「地