永野が、自身の収入や稼いだ金額について「意識しないようにしてる」と明かし、その裏にある“怖さ”を語った。11月19日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組で「お金」がテーマになると、永野は「カッコつけたこと言いますけど」と前置きしつつ、「金のことばっか考えちゃう自分がもう想像できるから、あんまり考えないようにしてる」と告白。その理由について、ブレイク当時の心境を回