湯沢市で、カキを食べる3頭の親子とみられるクマの姿をとらえた映像が投稿されました。今月4日午前6時20分ごろ、湯沢市上院内字八丁新町で撮影されました。映像では、親グマが木にのぼってカキの実がついた枝を折り、おりてきて子グマとともにカキを食べる様子が映っています。子グマが食べやすいように、高い位置にあった枝を折ったようにも見えます。その後、木の下からもう1頭の子グマものぼってきて、3頭でカキを食べている様