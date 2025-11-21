T-Pis、左から 亜耶（アヤ）、愛樹（アイジュ）、千夏（チカ）、トン兄（トンニー）、サトルT-Pisの初ライブ＜T-Pis First!＞が12月20日（土）に横浜・1000 CLUBで開催される。本公演では、11月14日に世界同時発売となったゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』のテーマ曲8曲がT-Pisバージョンとして披露される予定だ。当日はシリーズファンに向けた特別公演として、T-Pisに加えTonzがゲストとして出演し、歴代