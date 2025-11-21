恋愛において、男性が「彼女だけは手放したくない」と思うのは、必ずしもビジュアルやスペックがきっかけではありません。むしろ、「一緒にいてホッとする」「信頼できる」といった心の居場所になれるかが、本命の決め手になることが多いのです。そこで今回は、そんな男性が「彼女が本命」となる女性の共通点を紹介します。会話がなくても“心地よい”と思わせてくれる必要以上に気を遣う必要がなく、沈黙すら心地よいと思える女性