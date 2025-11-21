向こう一週間、気圧が短い周期で変動する見込み。特に25日から27日頃は、北日本と東日本を中心に影響度が大きくなりそう。低気圧や前線が頻繁に通過向こう一週間、日本付近を低気圧や前線がたびたび通過し、気圧が短い周期で変動するでしょう。今日21日(金)から明日22日(土)にかけて、前線が通ったあと、高気圧が移動してきます。気圧が下降から上昇に転じる所が多いでしょう。23日(日:勤労感謝の日)から24日(月:振替休日)は高気圧