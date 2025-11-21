「昨日はあんなに優しかったのに、今日は急にそっけない…」。そんな“温度差の激しい男性”に振り回されていませんか？最初は恋のスパイスに感じても、長く続くと心がすり減ってしまうもの。そこで今回は、優しい日と冷たい日の差が激しい“情緒不安定な男性”に共通する特徴を紹介します。気分によって連絡頻度が乱れる情緒不安定な男性は、その日の気分が連絡頻度にそのまま表れます。テンションが高い日は長文で愛情を示したり