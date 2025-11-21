デフリンピックの観客数が5日目で10万人を突破しました。東京都スポーツ文化事業団によりますと、デフリンピックの試合の観客数が、大会5日目の19日に10万人を突破したということです。当初は、大会全体で10万人の観客数が見込まれていたため、想定の2倍を超えた形となります。16日の日曜日に行われたバレーボールの試合では会場が満員となり入場規制が行われたこともあり、22日からの3連休を前に、各会場で座席を増やすことができ