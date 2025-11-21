長嶋茂雄さん（享年８９）の「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで行われる。「関係者の部」と「一般の部」の２部制で実施されるお別れの会。「関係者―」は野球界の関係者だけでなく、政界、経済界など、長嶋さんと関わりのある人が多数参列予定で、抽選で選ばれた６０００〜７０００人のファンも２階席から観覧できる。９時の開場とともに、観覧席には多くのファンが続々と集まった。