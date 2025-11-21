フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ・フィンランディア杯（ヘルシンキ）が日本時間21日に開幕。【写真】女子フィギュア界の新星・中井亜美の強みは究極のプラス思考と鋼のメンタル男子シングルでは、先のGPシリーズNHK杯で優勝した2022年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22）が、GPファイナル（12月4日〜=名古屋）進出をかけて出場する。ファイナルで初の頂点を狙う鍵山は、今大会開幕を前に「（SP、フリーの）合計300