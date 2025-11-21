中国人でありながらフィリピンで現地人を装い、犯罪団地（詐欺作業場）を運営していたフィリピン小都市の前市長に、終身刑が言い渡された。20日（現地時間）、フィリピン裁判所は、フィリピン北部ルソン島タルラック州バンバン市の市長を務めたアリス・グオ（36）とそのグループ7人に対し、人身売買の有罪を認め、終身刑と各自200万フィリピンペソ（約532万円）の罰金を言い渡した。また、このグループを告訴した人身売買被害者へ