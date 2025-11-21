【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#48米ツアーシード落ちで最終予選会へ…渋野日向子に“国内女王”佐久間朱莉は「お手本」になるか今季の国内女子ツアーも残り2試合。僕にとっては、20日開幕の大王製紙エリエールレディスが最後になります。会場は愛媛県松山市のエリエールGC松山。今季、リゾートトラストレディスでツアー初優勝を挙げたプロ2年目の稲垣那奈子ちゃんとの初コンビ。どんなゴルフをするのか楽しみ