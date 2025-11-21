米国で、違法屋台の取り締まりに出た保健当局の職員が、路上で売られていた食品に漂白剤を注ぎかけ、物議を醸した。20日（現地時間）、ニューヨークポストなどの海外メディアによると、先週末、米コロラド州デンバーでタコスを販売していた屋台に、地域保健局所属の検査官らが押しかけた。屋台の主人は、検査官らが食品の廃棄を求めると、食材をトラックに積み込み始めた。すると、ある検査官が漂白剤を取り出し、屋台に並んでいた