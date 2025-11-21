大分県庁で開かれた災害対策本部会議＝21日午前大分市佐賀関の大規模火災を巡り、大分県の佐藤樹一郎知事は21日、災害対策本部会議で延焼拡大の原因について「強風が吹いていたのが最大の要因」との認識を示した。火災が発生し、延焼が広がった18日の夜には、風速が15メートルを超えていたと推測できるとした。21日午前7時時点で73世帯の113人が避難所に身を寄せており、県は、家を失った被災者への仮住まいの確保に向けて調整