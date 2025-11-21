若い時から処方され飲んでいる薬を、高齢になってもそのまま飲み続けても大丈夫なのか。上皇陛下の手術でも執刀した心臓血管外科医で、順天堂大学医学部特任教授の天野篤さんは「高齢者がずっと漢方薬を使っていると、どのような影響があるかについてのエビデンスは不足している。漢方薬以外についても、高齢になると、薬の効き方や副作用のリスクは変わってくる」という――。（第2回／全3回）※本稿は、天野篤『血管と心臓こう