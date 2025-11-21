65歳以上の高齢者はどのような年金生活をしているのか。『ルポ 過労シニア「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「厚生労働省の2023年の調査によれば、年金のみで生活をしている人の割合は41.7％にとどまっている。今後ますますこの割合は減っていくことになるだろう」という――。■年金のみで暮らすシニアは5割に満たない急速な高齢化によって年金制度は1965年（昭和40年）に