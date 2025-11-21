三井不動産と伊勢志摩リゾートマネジメントは2026年4月18日、「NEMU RESORT(ネムリゾート)」をリニューアルオープンする。11月17日から、予約受付を開始した。ヒルズヴィラとヒルトップハウスイメージ同施設は、三重県・伊勢志摩国立公園内に位置し、四季折々に表情を変える自然の美しさを体感できるリゾート。約250ha(東京ドーム約61個分)にもおよぶ広大な敷地を有し、豊かな森と穏やかな英虞湾(あごわん)の風景に囲まれながら