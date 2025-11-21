これからの時代に「稼げる」のはどんな仕事か。文筆家の御田寺圭さんは「米国ではブルーカラーが高級取りになっていく現象が起きている。この流れは日本にも波及してくるだろう」という――。写真＝iStock.com／kokoroyuki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokoroyuki■米国で起きている「ブルーカラービリオネア」現象「ブルーカラーで億万長者も夢じゃない」――そんな心躍るニュースが大きな話題を呼んでいた。アメリ