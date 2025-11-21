スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、トッテナム・ホットスパーに所属する同代表MFデヤン・クルゼフスキの復帰時期について「クリスマスか年明け頃には彼に会える」と語った。20日、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』がコメントを伝えている。現在25歳のクルゼフスキは昨季、公式戦10ゴール11アシストと活躍したものの、今年5月に行われたクリスタル・パレス戦で負傷し、右膝蓋骨を手術。今季に入ってか