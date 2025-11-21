見た目はシンプルな掛け算でも、よく見ると「ある規則」に気づくと一瞬で答えが出せる問題。102と98の組み合わせには、“共通の中心値”が隠されています。問題：102 × 98 ＝ □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：2つの数字の“真ん中”を意識してみましょう。中心となる値は100です。答えを見る↓↓↓↓↓正解：9,996正解は「9,996」でした。▼解説この問題も「平方差の公式」で解けるタイプです。102×98＝(100＋2)×(100−2