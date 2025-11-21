６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで行われる。「関係者の部」と「一般の部」の２部制で実施されるお別れの会。「関係者―」は野球界の関係者だけでなく、政界、経済界など、長嶋さんと関わりのある人が多数参列予定。応募の中から選ばれた６０００〜７０００人のファンも２階席から観覧できる。式典は１０時３０分開会予定だが、早朝からファ