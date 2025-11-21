テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、来日中のドジャースのＤ・ロバーツ監督が同局の独占インタビューに応じたことを報じた。スタジオではロバーツ監督が来季の大谷翔平投手へ期待するコメントを紹介。その中で初の「サイ・ヤング賞」獲得について「私の予想では、ショウヘイ、山本（由伸）、スネルの３人がサイ・ヤング賞の有力候補に挙がるだろう。もし、そうなれば、ドジャースは強い