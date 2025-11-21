ゴルファーが一度は経験するであろう「停滞期」。スコアが伸び悩んだり、練習しても成果が見えなかったりと、どうしたら乗り越えられるのか頭を悩ませる方も多いことでしょう。 パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」を運営する株式会社クリアは、ゴルフ経験者196名を対象に「ゴルフの停滞期」に関するアンケート調査を実施しました。本記事では、停滞期を経験した方々の声をまとめてご紹介します。 ゴル