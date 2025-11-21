◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝２１日、美浦トレセン昨年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、Ｗコースを４ハロン６３秒６―１４秒０で流して調整。関西のレースなら２日前、関東のレースなら前日にＷコースか坂路に入れるのはいつものことだが、前走の毎日王冠（７着）は６７秒８―１５秒０、２走前のしらさぎＳ（２着）は７３秒２