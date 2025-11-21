女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年11月18日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝多少の差はあっても新郎側・新婦側の双方のゲストが同じくらい人数になるように調整する結婚披露宴。ところが、なかにはそれを無視したかのような招待客のバランスが不均等な場合もあります。◆違和感だらけで開始前からザワつく会場