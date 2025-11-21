対米国の輸出入額増減率の推移財務省が21日発表した10月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、米国向け輸出額が前年同月比3.1％減の1兆7540億円となり、7カ月連続で減少した。トランプ米政権による高関税措置の影響が続いたとみられる。下げ幅は9月の13.3％から縮小した。9月に対日関税が27.5％から15％に引き下げられた自動車は7.5％減だった。米国からの輸入額は20.9％増の1兆2246億円だった。航空機や液化石油ガス（LPG