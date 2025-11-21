きつねダンスで知られるファイターズガールの元メンバーで、北海道在住者限定ガールズグループ「ambitious」で活動する大西真帆（30）が、21日までにX（旧ツイッター）を更新。グループ運営の一員、一般男性と結婚したと発表した。大西は「この度私、大西真帆は結婚いたしました。ambitiousというお仕事をしている中で、結婚という選択は、簡単なものではありませんでした。活動との両立は正直すごく悩んだし、私自身『私の立場は