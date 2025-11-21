＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル初日◇20日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ この1年のマイナビポイントランク上位30名とツアー優勝者、JLPGAのプロテスト合格者とワイルドカードを突破した5名しか出場できないのが、このシーズン最終戦。そのうち2週前に行われた最終プロテスト合格者も5名が参戦したが、藤本愛菜が4位タイと最高位でスタートした。【写真】ジェット機、近っ