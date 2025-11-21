ブリヂストンの販路限定のプレミアムボールが３年ぶりにリニューアル。2025年モデルの２代目『PRECEPT PR1』は、前作のコンセプトである「飛びとスピンのバランス」をさらに高次元で融合させた、オールマイティな性能だという。【画像】ポジショニングマップでは、ど真ん中の少しディスタンス系寄り前作もオールマイティな性能だったが、今回の2025年モデルは「飛びとスピンのバランス」を極限まで引き上げた。具体的には新カバー