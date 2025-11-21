＜ザ・RSMクラシック 初日◇20日◇シーアイランド・リゾートGC（ジョージア州）◇シーサイドC＝7005ヤード・パー70、プランテーションC＝7060ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第1ラウンドが終了した。〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！前週は優勝争いのすえ3位に終わった金谷拓実は、シーサイドCで2アンダーを記録したものの、順位的には88位タイと出遅れた。同じく先週、優勝争いに絡み8位だっ