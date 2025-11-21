周南市で自動運転バスの実証運行が始まりました。初日の21日は乗車イベントが開かれ市内の園児が招待されました。県と周南市などはバスの運転士不足を解消するための取り組みとして去年から市の中心部で自動運転バスの実証運行を行っています。ことしは来月19日まで実証運行が行われることになっていて初日のきのうは周南市の愛光幼稚園の園児およそ20人を招き乗車イベントが開かれました。ことしの実証運行では信号機の色の認識や