マイクロマガジン社が2025年11月20日に発行した月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.34」は、『ひねくれ公爵は呪われ乙女に口説かれる』(漫画：百々地ぱむ／原作：藍上イオタ)、『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く〜咲き誇る純愛の花〜』(漫画：紺子ゆきめ／原作：瑪々子／キャラクター原案：ぽっとう)の新連載2本立てとなっている。■『ひねくれ公爵は呪われ乙女に口説かれる』漫画：百々地ぱむ／