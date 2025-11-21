「もう流行!?」と驚く声が多い今年のインフルエンザ。子どもから大人まで幅広く感染が広がり、例年以上の警戒が必要とされています。なぜ流行が早まっているのか、今年の特徴とは? そして今からでも間に合う予防・免疫ケアの方法を中路 幸之助医師に聞いてみました。吐き気・下痢も…“早すぎるインフル”流行の背景とは――今年は例年よりも早くインフルエンザが流行していますが、その要因はどのように考えられますか?国内外での