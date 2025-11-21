21日朝の東京株式市場で日経平均株価は、大きく値を下げてスタートし下げ幅が1000円を超えました。20日、アメリカで9月の雇用統計の結果が発表されましたが、利下げの決め手となる結果とならず、ニューヨーク株式市場では主要な3指数が揃って続落しました。21日朝の東京株式市場でもその流れをうけ、取引開始直後から大幅に値を下げています。三菱UFJeスマート証券の山田勉マーケットアナリストは年内の高値はすでにつけたとみてい