歌手でタレント・あのが18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。韓国で開催された音楽フェスティバル「WONDERLIVET 2025」のエピソードを明かした。あの○「マネージャーに3カ月前ぐらいから預けてた」あのは、今月14日から3日間にわたり開催された同フェスにanoとして出演。「日本から来てくれたお客さんもいっぱいいたけど、ほとんど海外の方で。歓声がすごい。