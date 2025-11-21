RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」は、2025年5月にフランチャイズ(FC)トライアル展開の方針を発表した。以来、FC展開に向けた準備を進めてきたが、このほどFCオーナー企業との契約が進み、2025年12月に新店舗としてFC1号店(長野県安曇野市)をオープンする。また2026年2月より、直営店譲渡の形式にて静岡県内の10店舗をFCとして運営を開始していく。○■ FC新店舗について＜FC1号店＞・店舗：chocoZAP安曇野穂