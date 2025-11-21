「最近どうも疲れやすい」「やる気が出ない」「夜中に目が覚めて眠りが浅い」――40代以降の男性に多くみられるこうした不調を、つい「年齢のせい」と片づけていませんか? しかし、その背景には男性ホルモン・テストステロンの低下が潜んでいる可能性があります。○テストステロンは生活習慣で増やし、守れるテストステロンが加齢とともに減少するのは自然な流れと思われがちですが、その値や減少のスピードは人によって大きく異な