２１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（４万９８２３円９４銭）に比べて１０００円超下落した。４万８８００円台を推移している。前日の米株式市場で、人工知能（ＡＩ）需要の見通しに対する懸念などから米半導体大手エヌビディア株が値下がりし、ダウ平均株価（３０種）が下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きい半導体関連株などが売られている。