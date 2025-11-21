きょうの日経平均株価は一時、1200円以上値下がりしました。ここのところ続いていたAIに対する過剰投資への懸念が改めて示された形です。岩井コスモ証券 担当者「半導体等が軒並み大幅安なので」きょうの日経平均株価は取引開始直後から下落し、下げ幅は一時、1200円を超えました。前日のニューヨーク市場では、主要な指数がそろって下落。東京市場でもその流れを受け、半導体関連株などを中心に値下がりしています。アメリカ