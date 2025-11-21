朝起きて、パンもご飯もないと焦りませんか？ 棚をあさったら、ホットケーキミックスが出てきた！ そんな時は、豆腐と合わせて「豆腐スコーン」を作ってみましょう。3分で仕込めて、15分オーブンで焼けば完成する、超簡単なスコーンです。 水切り不要でお手軽簡単に作れるからおやつにも◎ 「簡単にできておいしい」「家にある材料で簡単に作れて助かる」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも簡単に作れて味も