大リーグ公式サイト「MLB.com」は20日（日本時間21日）、今オフにフリーエージェント（FA）となった打者のランキングを発表。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（25）は7位、巨人・岡本和真内野手（29）は9位にそれそれ入った。1位はフィリーズをFAとなった今季ナ・リーグ本塁打王（56本）のシュワバー、2位にカブスFAのタッカー、3位にメッツFAのアロンソと豪華な顔ぶれが上位に並んだ。