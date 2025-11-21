片山財務相から強めの円安牽制発言ドル円157.20円まで下落 片山財務相から「介入」という単語が出た。片山氏は「日米財務相共同声明に沿って適切に対応する、為替介入も選択肢として考えられる」と述べた。発言を受けドル円は157.40円台から一時157.20円台に下落した。