おしゃれなおつまみで気分上々！ 少しだけ余ってしまいがちな食パンで、見た目も楽しめるおつまみを作ってみましょう。スティック、ラスク風など、おしゃれな逸品で食卓が華やぎます。 お店のような逸品食欲倍増の風味オーブンでラクラクトマトがジューシーコク旨の至福多彩な味わいレシピ5選 お酒を飲みたくなったときにサッと作れる、おつまみレシピ5選。余っていたパンが、おしゃれな逸品に大変身。食パンの耳を使ったスティ