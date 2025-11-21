株式会社ダスキンは、企業イメージ醸成を目的とした新WEBCM「想い愛、ずっと。」篇を、11月21日より公式YouTubeチャンネルで公開しました。ナレーションを務めるのは俳優の坂東龍汰さん。音楽には、野田洋次郎さん作詞・作曲の「蝶々結び」をアレンジして採用しており、映像と音が重なって「想い」のつながりを丁寧に描く内容となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ダスキンが長年大切にしてきた