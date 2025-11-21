「新しい軍隊」奇兵隊と高杉晋作は、幕末ものの小説やドラマでよく取り上げられる組織と人物です。もちろん教科書でも明記されていて、大抵は次のような文脈で説明されています。《高杉晋作・桂小五郎(木戸孝允)らの長州藩尊攘派も、下関で四国艦隊に惨敗し、ついに攘夷の不可能を悟った。いったんは幕府に屈服した長州藩だが、高杉らは先に組織した奇兵隊を率いて1864年(元治元年)末に兵をあげて藩の主導権を保守派から奪い返し、