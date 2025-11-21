なんとなく知っているけど、実際にどんな人が利用できるのか、どうやって始めたらいいのかわからないなど、ハードルが高い印象を持つ人が多い「訪問診療」。しかし、実際には思ったより気軽に利用してもいいのだそうです。そこで今回は、訪問診療とは何か。どのような人が対象となるのかについて、「ふじたあんしんクリニック」の藤田先生に解説していただきました。 監修医師：藤田 正彦（ふじたあんしんクリニック）